Kolumne: Guten Morgen : Am Fingerhut herrscht reger Flugverkehr

Giftige Pflanze schadet den Hummeln erstaunlicherweise nicht.

von Sabine Sopha

27. Juni 2019, 16:38 Uhr

Hach wie schön. Sommer, Sonne – und ein lauschiger Platz auf der Liege. Gleich neben dem Fingerhut. Oder besser gesagt: Fingerhüten. Hier herrscht reger Flugverkehr. Etliche Hummeln summen geschäftig herum und steuern die Glockenblüten an. Faszinierend: Die Tierchen sind ja doch rechte Brummer im Vergleich zu Bienen. Aber sie passen bestens in die Fingerhüte. Sie scheinen quasi füreinander gemacht zu sein. Und was für Menschen giftig ist, schadet den eifrigen Sammlerinnen nicht. Wie schön, dass sich die Pflanzen von selber vermehren. Auf das im nächsten Sommer wieder reger Flugverkehr im Garten herrscht.