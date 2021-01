Mittagstisch Region Rendsburg : Am Donnerstag gibt's Schweinefilet, Grünkohl, Erbsensuppe und mehr

In Rendsburg, Nortorf, Büdelsdorf und Co. wird immer lecker gekocht: Hier die Mittagsangebote am 7. Januar.

Avatar_shz von Frauke Freese

07. Januar 2021, 09:00 Uhr

Das Mittagessen muss man sich nicht immer selbst kochen, das gilt auch in Corona-Zeiten. In Rendsburg, Nortorf, Büdelsdorf, Osterrönfeld und Fockbek bieten Restaurants und Imbissbetriebe täglich Gerichte zum Mitnehmen an. Wer den Mittagstisch anbietet, können Sie unserer Liste entnehmen. Sie orientiert sich an der täglichen Mittagstischübersicht in der gedruckten Landeszeitung.

Fleischerei Stocks Büdelsdorf, Hollerstraße 100, Tel. 04331/31274 - Holsteiner Erbsensuppe (3,- €)

CARLS HÜTTE im Rondo Büdelsdorf, Am Ahlmannkai 2, Tel. 04331/6968282 - Lammhüfte und -keule mit Bohnengemüse und Kartoffelgratin (8,50 €)

Fleischerei Brauer Fockbek, Rendsburger Straße 46, Tel. 04331/61184 - Königsberger Klopse mit rote Bete und Salzkartoffeln (6,- €)

Fleischerei Beth Nortorf, Poststraße 4, Tel. 04392/2006 - Schweinefiletmedaillons, Sauce, Rosenkohl, Salzkartoffeln (7,20 €)

Fleischerei + Imbiss Stocks Osterrönfeld, Dorfstraße 38, Tel. 04331/88058 - Holsteiner Grünkohl, 2 Scheiben Nackenkasseler, 2 Kochwurst und Bratkartoffeln (6,50 €)

Fleischerei Greve Rendsburg, Fockbeker Chaussee 22, Tel. 04331/71304 - Grünkohlsuppe (2,80 €)

GeschmaXpiraten im EDEKA-Hauschildt Rendsburg, Konrad-Adenauer-Straße 1, Tel. 04331/3398655 - Leberkäs' & Spiegelei mit Kartoffel-Kürbis-Stampf, Balsamicozwiebeln & Senf (7,50 €)

Mister Bratwurst Rendsburg, Schleswiger Chaussee 98-100, Tel. 04331/42424 - Spießbraten auf Kartoffelstampf mit Sauerkraut (4,99 €)