Folgen der Banken-Hochzeit : Am besten schnell noch Geld holen

vergrößern 1 von 2 Foto: JH Frank 1 von 2

Die Kunden der Sparkasse Mittelholstein sollten sich fürs Wochenende rechtzeitig mit Bargeld versorgen. Am Freitagabend leitet das Geldinstitut die technische Fusion mit den Einrichtungen der alten Sparkasse Hennstedt-Wesselburen ein. Für die Kunden hat das zur Folge, dass ihre EC-Karten am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr in der Region Rendsburg nur eingeschränkt oder sogar gar nicht funktionieren werden. Das bedeutet: Im gravierendsten Fall kann man sich in dieser Zeit weder an den Geldautomaten mit Bargeld eindecken, noch an den Kassen der Geschäfte mit der EC-Karte bezahlen. Insgesamt hat die Sparkasse 70.000 der Plastikkarten ausgegeben.

Die Geldhäuser fusionierten zum 1. Januar 2017. Der neue Partner aus Dithmarschen ging dabei organisatorisch in dem Rendsburger Haus auf. Das bedeutet: Hauptsitz des Unternehmens blieb Rendsburg. Auch mussten sich die hiesigen Kunden im Gegensatz zu den Kunden in Hennstedt-Wesselburen nicht an einen neuen Namen gewöhnen. Das neu formierte Institut heißt „Sparkasse Mittelholstein AG“. Die Bilanzsumme beläuft sich auf über 2,6 Milliarden Euro. Davon brachte der kleinere Partner 666 Millionen Euro ein. Die Zahl der Kunden beläuft sich auf insgesamt 85.000.

Nach den organisatorischen Veränderungen folgt also jetzt der technische Abschluss des Fusionsprozesses. Dazu ist es laut Abteilungsdirektor Helmut Hartwich erforderlich, sämtliche Computer herunterzufahren. Anschließend werden die IT-Systeme zusammengelegt und die Rechner wieder eingeschaltet. Während die Kunden der alten Sparkasse Mittelholstein das am Sonnabend Nachmittag zu spüren bekommen werden, kann man in Hennstedt-Wesselburen am Sonnabend von 0 bis 7.30 Uhr seine EC-Karten nicht benutzen. Helmut Hartwich schränkt ein: „Minutiös kann man das allerdings nicht planen.“

Während die Bank-Auszeit für die Besitzer von EC-Karten nur fünf, beziehungsweise siebeneinhalb Stunden beträgt, müssen sich die Nutzer des Online-Bankings voraussichtlich länger gedulden. Ab heute Abend bis Sonntagabend werden Bankgeschäfte am heimischen Computer nicht möglich sein. Die Sparkasse geht allerdings davon aus, dass sich die Einschränkungen für die Kunden insgesamt in Grenzen halten. „Wir haben die technische Fusion bewusst auf eine ruhige Zeit gelegt, und das ist nun mal das Wochenende“, sagt Hartwich.

Für die Sparkasse ist der Vorgang nichts Ungewöhnliches. Eine technische Fusion zwinge dazu, die Technik herunterzufahren. „Das geschieht bei jeder Bankenfusion“, so der Abteilungsdirektor. Auch für die Sparkasse Mittelholstein ist dies keine Premiere: „Das haben wir 2007 bei der Fusion mit der Sparkasse Büdelsdorf genauso gemacht.“

Auf einen eventuellen Run auf die Geldautomaten ist das Geldinstitut vorbereitet. Sämtliche Geldautomaten wurden entsprechend bestückt. Über die Summen schweigt sich Hartwig aus Sicherheitsgründen aus. Und noch ein Hinweis: Die Kreditkarten der Sparkassenkunden funktionieren auch an diesem Wochenende ohne irgendwelche Einschränkungen.