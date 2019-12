2. Kammerkonzert in Rendsburg : Am 4. Advent erklingen Blechvariationen im Foyer des Landestheaters

Sieben Bläser treten am Sonntag auf. Mit Titeln aus „Hänsel und Gretel“ wird auch märchenhafte Musik zu hören sein.

von Dana Frohbös

19. Dezember 2019, 14:00 Uhr

Solisten des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters treten am Sonntag, 22. Dezember, um 11.15 Uhr im Theaterfoyer auf. Bei dem 2. Kammerkonzert mit dem Titel „Blechvariationen 3.0“ werden auch Auszüge aus Humperdincks gleichnamiger Oper „Hänsel und Gretel“ zu hören sein.

Sieben Blechbläser rücken dazu in der Adventszeit aus den hinteren Reihen des Orchesters an die erste Kammerkonzertfront und nehmen in dieser außergewöhnlichen Besetzung Werke und Arrangements in Angriff.

Musik aus fünf Jahrhunderten

Sechs Komponisten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert steuern Besinnliches und Schwungvolles bei: Es erklingt beispielsweise eine Suite aus der Händel-Oper Rinaldo. Karten gibt es an der Theaterkasse unter Tel. 04331/23447, unter der Email-Adresse kasse.rendsburg@sh-landestheater.de oder unter www.sh-landestheater.de.

