Königsschiessen am 11. Juni : Altstädter Vogelschützen ermitteln neuen König

Der Dienstag nach Pfingsten ist in Rendsburg Gildetag. Zu sehen und hören gibt es dabei auch für Außenstehende eine Menge.

von Frank Höfer

07. Juni 2019, 15:57 Uhr

Am Dienstag nach Pfingsten (11. Juni) ermittelt die Altstädter Vogelschützengilde von 1531 ihren neuen König und Nachfolger von Peter Thomsen. Der langen Tradition folgend, wird im Schützengrund an der Hindenburgstraße in Rendsburg ab 15.30 Uhr der Holzvogel abgeschossen. Schießoffizier Knud Sauer (links) präsentierte das Zielobjekt am Freitag im Beisein des Ersten Ältermanns Thomas Krabbes am Alten Rathaus.

Abgeschlossen wird der Gildetag durch ein öffentliches Klassikkonzert der Norddeutschen Sinfonietta ab 18.30 Uhr auf dem Altstädter Markt, gefolgt von einem Zapfenstreich mit der Capella Musica (20 Uhr).

Für Frühaufsteher: Der Gildetag beginnt am Dienstag bereits um 5.30 Uhr, wenn sich die Garde mit dem Gardeleutnant Sven Thürnau auf dem Altstädter Markt trifft. Um 5.45 Uhr ist Abmarsch zur Residenz des Königs in Fockbek. Nächstes Zwischenziel ist erneut das Alte Rathaus, dort empfängt Bürgermeister Pierre Gilgenast die Gildebrüder gegen 8.30 Uhr. Weiter geht es um 9 Uhr mit der Gildefahne zum Conventgarten, wo zum Gildefrühstück mit geladenen Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Politik gebeten wird.

Die Altstädter Vogelschützengilde hat momentan 71 Mitglieder. Elf Gildebrüder wurden in den vergangenen vier Jahren neu aufgenommen.