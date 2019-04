Rendsburg : Altstadt-Verfall: Bürger sind gefragt

Bauausschuss plant Aktionen und Infostände mit Fachleuten auf Altstädter Markt. Politik will mehr Druck auf Innenministerium ausüben.

von Andrea Lange

22. April 2019, 12:43 Uhr

Abrissarbeiten in der Schleifmühlenstraße und im Stegen, Leerstand und Verfall in der Nienstadt-, Denker- und Mühlenstraße – Rendsburgs Immobilien haben schon bessere und schönere Zeiten erlebt. Wie soll sich die Altstadt in den kommenden Jahren entwickeln?

Für die Beantwortung dieser Frage will die Politik jetzt die Bürger ins Boot holen – mit einer Auftaktveranstaltung zum Sanierungsgebiet „Rendsburger Altstadt“. Der Bauausschuss will am heutigen Dienstag die Planung zum Abschluss bringen und sich auf ein Datum für die Bürgerbeteiligung einigen.

Zum Hintergrund: Die Altstadt Rendsburgs gilt formell als Sanierungsgebiet. Unterstützung bietet das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein den Kommunen in Form von Städtebaufördermitteln. Theoretisch. Für den Bauausschussvorsitzenden Gunnar Knabe könnte diese Unterstützung erheblich bürgerfreundlicher ausfallen. „Die Förderungsbedingungen sind derartig komplex und praxisfern, dass der normale Eigentümer oder Erbe irgendwann entnervt aufgibt.“ Mit der eintägigen Veranstaltung auf dem Altstädter Markt will Knabe nun „möglichst laut trommeln“ und auch „die Eigentümer laut schreien lassen“, um den Druck auf das Innenministerium zu erhöhen.

Nach bisheriger Planung sollen auf dem Altstädter Markt Informationsstände und Aktionen angeboten werden. In der Sitzungsvorlage heißt es: „Die Besucher sollen dadurch die Altstadt auf neue Weise entdecken und mit Experten niedrigschwellig in Kontakt kommen, um über relevante Themen im Rahmen der Sanierung der Altstadt informiert zu werden und zu diskutieren“. Der Ausschuss hatte ein Konzept für die Aktion vom Unternehmen BIG Städtebau erstellen lassen. Gemäß Beschlussvorlage ist das Ziel, eine „Marktplatzatmosphäre“ herzustellen. Durch verschiedene Angebote sollen Bewohner ermutigt werden, mit Fachleuten aus der Denkmalpflege, der Stadtverwaltung, mit Behindertenbeauftragten oder Stadtplanern zu sprechen, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Bauamtsleiter Frank Thomsen: „In der Sanierung der Altstadt geht es nicht nur um Fragen der Mobilisierung von privaten Eigentümern. Es geht auch um die Frage, ob sich die Stadt offensiv als Käuferin von sanierungsbedürftigen Objekten aufstellen soll.“ Diese könnten idealerweise mit Sanierungsmitteln modernisiert und wieder verkauft werden.

Doch genau da liegt das Problem, sagt Gunnar Knabe. Die Unterstützung seitens des Städtebauförderungsreferates im Ministerium lasse zu wünschen übrig. „Die Gespräche waren bisher unfruchtbar“. Es mangele an Beratung und Entgegenkommen. „Da wird gesagt ,Das geht nicht, was du da willst’, und da endet der Satz.“ Denn die Innenstadt verfalle, mahnt Knabe, „und um etwas bewegen zu können, muss man sich bewegen und privaten Investoren auch mal die Hände reichen – es gibt Spielräume“.

Darum stellt sich Knabe ein dreistufiges Konzept vor, um in Richtung Innenministerium zu „trommeln“. Auf die Auftakt-Veranstaltung könnte eine einwöchige Ausstellung auf dem Altstädter Markt folgen, anschließend soll das Städtebauförderungsreferat mit den Ergebnissen aus den Veranstaltungen konfrontiert werden. Eine Zusage habe er aus dem Ministerium für diese Einladung bereits erhalten.

Aufgerufen seien nun Eigentümer und interessierte Bürger, um zu helfen, die Hemmnisse und Probleme zu benennen. Die Auftaktveranstaltung soll vor der Sommerpause, etwa Ende Mai oder Mitte Juni, stattfinden.