Anke Samson, Alexander Söbbing : Altbekannte Gesichter leiten neu formiertes Stadtmarketing Rendsburg

14. Januar 2022, 08:36 Uhr

Vier Mitarbeiterinnen des Vereins RD-Marketing wechseln unter das Dach der Stadt, unter ihnen Geschäftsführerin Anke Samson. Die Leitung der neuen Gesellschaft teilt sie sich mit dem Rathaus-Kämmerer.

Seit dem 1. Januar hat die Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH (RTM) ihre Arbeit aufgenommen. Ziel der Gesellschaft, die vollständig in städtischer Regie geführt wird, ist es laut Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos), die Bereiche Tourismus, Marketing und Veranstaltungswesen zu bündeln und neu auszurichten. Es solle eine neue Gesamtkonzeption entstehen.

Am Donnerstag wurden im Rathaus die beiden Geschäftsführer von RTM vorgestellt. Anke Samson, seit 2006 an der Spitze des Vereins RD-Marketing, und Rendsburgs Stadtkämmerer Alexander Söbbing übernehmen die Aufgabe als Duo, wobei Söbbing für den kaufmännischen Teil und als Verbindung zur Stadtverwaltung tätig sein wird. RD-Marketing selbst bleibt als Interessenvertretung der Rendsburger Kaufleute bestehen. Der Verein ist im Aufsichtsrat und Beirat der RTM vertreten.

Zu Beginn Schwerpunkt auf Stadtmarketing

Anfangs liegt der Schwerpunkt der RTM auf dem Stadtmarketing. Nachholbedarf sieht Samson vor allem durch mangelnde Digitalisierung in Zeiten des stark wachsenden Online-Handels. Sie will die Stadt attraktiver machen für neue Zielgruppen und neue Interessen schaffen. Hierbei nannte sie den Klimaschutz. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung bei RD-Marketing sei sie gut vernetzt in der Wirtschaft, in der Kultur und in der Verwaltung, betonte Samson. „Das ist ein guter Grundstock, noch schlagkräftiger zu werden“, stellte die neue Geschäftsführerin fest.

500.000 Euro Förderung durch das Innenministerium

Söbbing nannte die Förderung von 500.000 Euro durch das Innenministerium des Landes für das Projekt „Rendsburg – Innenstadt im Aufwind“ hilfreich. „Das ist der Grundstock für neue Herausforderungen, das sind Ressourcen für Neues“, betonte der Stadtkämmerer. Neue Projekte zu starten werde dadurch möglich gemacht.

Die City-Managerin soll sich auch um weitere Fördermittel kümmern. Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos)

Neben Samson und Söbbing werden drei weitere Mitarbeiterinnen von RD-Marketing zur RTM wechseln. Ab April wird zudem eine City-Managerin dazu kommen. „Sie soll sich auch um weitere Fördermittel kümmern“, erklärte die Bürgermeisterin.

Projekt in naher Zukunft? Noch nicht spruchreif, so Sönnichsen

Auf die Frage nach einem konkreten, größeren Projekt für die nahe Zukunft blieb sie eine Antwort schuldig. Man arbeite daran und sei zuversichtlich, aber das Projekt sei noch nicht spruchreif, so Sönnichsen.

Ab Anfang 2023 soll die Tourist-Info, die bis dahin weiter vom Verein Mittelholstein Tourismus geleitet wird, in die RTM überführt werden. Das Veranstaltungswesen soll erst ab 2024 in die neue Gesellschaft eingefügt werden.