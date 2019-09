Handball : Alt Duvenstedts Frauen zwischen Stolz und Frust

Zum Auftakt der Handball-Oberliga der Frauen kassierte Aufsteiger TSV Alt Duvenstedt beim FC St. Pauli eine 31:33-Niederlage.

01. September 2019, 20:27 Uhr

Hamburg | Im ersten Spiel in der Handball-Oberliga der Frauen stimmte aus Sicht des TSV Alt Duvenstedt vieles – nur das Ergebnis nicht. Der Aufsteiger musste trotz guter Leistung mit einer 31:33 (12:13)-Niederlage im Gepäck vom FC St. Pauli die Heimreise antreten. „Die Partie hatte zwei Seiten. Zum einen sind wir stolz darauf, dass wir mithalten konnten. Zum anderen ist es ärgerlich, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben“, sagte Trainer Torben Kutschke. Seine Mannschaft war nah dran, zumindest mit einem Remis in die neue Liga zu starten. Bis zum 8:8 (20.) ging es hin und her und Alt Duvenstedt überzeugte mit einer starken Abwehrleistung. Entsprechend eng war es zur Pause (12:13). Schon hier zeigte sich, was Kutschke sich gewünscht hatte: Die Tore verteilten sich auf mehrere Spielerinnen, unter anderem feierte Lone Kurbjuhn ihre ersten Erfolge für den TSV.

Allerdings gelang den Gästen bis zum Ende nicht mehr der Ausgleich. „Wir sind immer wieder rangekommen, aber dann haben wir die entscheidenden Tore nicht gemacht“, sagte Kutschke. Egal ob 14:15 (34.), 20:21 (45.) oder 30:31 (58.) – das Tor, um die Partie von vorne beginnen zu lassen, gelang nicht. „Trotzdem war es super, dass die Mädels nie aufgesteckt haben. Jetzt wollen wir bald den nächsten Schritt gehen und punkten“, erklärte Kutschke. Ein Extralob erhielt das Team vom Gegner, der sich nicht mehr daran erinnern konnte, wann eine Gästemannschaft das letzte Mal 30 Tore auf St. Pauli geworfen hat.



TSV Alt Duvenstedt: S. Kossek, Stegmann – Schlimbach (4), Schütt (2), B. Kossek (4), Schulz, Gehl (1), Ganske (1), Kiehn (3), Müller (8/7), Schröder (1), Klindt (3), Kurbjuhn (2), Herbst (2).