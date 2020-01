Handball-Oberliga der Frauen : Alt Duvenstedterinnen wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen

Im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Preußen Reinfeld peilt das Kutschke-Team den vierten Sieg in Serie an.

Avatar_shz von Oleg Strebos

24. Januar 2020, 16:21 Uhr

Durch drei Siege in Folge haben sich die Handballerinnen des Alt Duvenstedterinnen vorerst der akuten Abstiegsgefahr in der Oberliga entledigt und wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen. „Das ist auf jeden Fall unser Ziel“, sagt Trainer Torben Kutschke. Das Spiel am Sonnabend (17.30 Uhr) in eigener Halle gegen den Tabellenletzten SV Preußen Reinfeld wird aber keinesfalls auf die leichte Schulter genommen: „Das ist kein typisches Schlusslicht, Reinfeld hat oft nur knapp verloren. Und das Hinspiel haben wir auch erst in der Schlussphase für uns entscheiden können, von daher sind wir gewarnt“, erinnert sich der TSV-Coach an das 30:26, bei dem sein Team noch in der 40. Minute mit zwei Treffern zurücklag. Doch der jüngste Trend hat nach zuvor vielen guten Leistungen ohne Ertrag für frisches Selbstvertrauen gesorgt. „Natürlich ist die Stimmung besser – und mit drei Siegen am Stück trainiert es sich auch etwas leichter“, sagt Kutschke, der heute jedoch auf die verletzte Rechtsaußen Nicole Gehl verzichten muss.