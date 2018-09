Handball : Alt Duvenstedt fürs Derby gerüstet

In der Handball-SH-Liga der Frauen siegte der TSV Alt Duvenstedt gegen den MTV Herzhorn mit 34:28. Niederlagen gab es für Eider Harde und die HG OKT II.

von mey/hob/tp

23. September 2018, 20:46 Uhr

Die Handballerinnen des TSV Alt Duvenstedt sind für das bevorstehende Derby bei der HG OKT II gerüstet. Das Team von Trainer Torben Kutschke besiegte den MTV Herzhorn mit 34:28. Die OKT-Drittligareserve musste sich überraschend der SG Dithmarschen Süd mit 18:24 geschlagen geben. Die HSG Eider Harde kassierte mit dem 30:35 im Kellerduell gegen Slesvig IF bereits die dritte Niederlage nacheinander und ziert weiter das Tabellenende.

HG OKT II – SG Dithmarschen Süd 18:24 (8:10)

Es war nicht das Wochenende für die Handballerinnen der HG OKT, denn nicht nur die erste Mannschaft musste in der 3. Liga Nord eine deftige Niederlage hinnehmen, sondern auch die zweite Mannschaft unterlag in der SH-Liga zu Hause gegen die SG Dithmarschen Süd mit 18:24 (8:10). „Unser Spiel war katastrophal“, gestand OKT-Coach Jörg Becker. „Wir haben uns von dem Schlafwagen-Handball der Dithmarscherinnen einschläfern lassen und haben dann technische Fehler am Fließband produziert. Unsere Gäste mussten einfach gewinnen, denn wir wollten es nicht! Trotz allem sind wir eine sehr junge Truppe und müssen noch sehr viel lernen. Das wird auch noch dauern. Aus diesem Grund ist Alt Duvenstedt nächstes Wochenende im Derby auch absoluter Favorit.“

HG OKT II: Schweinem, Lipka – Greinke (3), Küppers (1), Staack, Rohwer (4), Pawaletz (1), Köhnholdt, Wolff, Wandschneider (3), Born, Ley (6/2)

HSG Eider Harde – Slesvig IF 30:35 (13:15)

Die Abwehr bleibt die Problemzone des Aufsteigers. Am Sonnabend mussten die HSG-Torhüterinnen, die ebenfalls keinen guten Tag erwischt hatten, gleich 35 Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen. Und deshalb reichte es trotz der guten Angriffsleistungen von Thora Harbeck (sieben Tore) und Margit Rohwer (14) nicht zum ersten Saisonsieg, der bis in die Schlussphase hinein noch im Bereich des Möglichen lag. Doch nach dem 29:30 (54.) kassierten die Gastgeberinnen drei Wirkungstreffer in Folge. Das 30:33 durch Christine Oldach (59.) kam zu spät. „Insgesamt war das aber ein besserer Auftritt als zuletzt. Die Mannschaft präsentierte sich durchweg positiver. Wir haben nicht, wie in den Spielen zuvor, den Start verschlafen und konnten die Partie durchweg offen gesatlten. Leider hatten wir ein paar personelle Probleme. Kurz vor dem Spiel ist unsere Kreisläuferin mit einem Bänderriss ausgefallen und Karina Delfs war aus privaten Gründen nicht dabei, so dass mir die Alternativen fehlten“, resümierte HSG-Trainerin Annegret Plöhn.

HSG Eider Harde: S. Hagge, G. Ohm – V. Ohm, Möller, Delfs (3), Rossdam (1), Schildhauer, Oldach (2), Peters (3), F. Hagge, Harbeck (7), Rohwer (14/7), Clausen, Kolb.

TSV Alt Duvenstedt – MTV Herzhorn 34:28 (19:12)

Nach dem 6:5 (10.) hatten sich die Gastgeberinnen auf den MTV eingestellt. „Wir waren dann konsequenter in der Deckung. Vorne haben wir ohnehin unsere Lösungen gefunden“, war Alt Duvenstedts Coach Torben Kutschke mit der Sieben-Tore-Führung zur Pause zufrieden. Doch zu Beginn der zweiten 30 Minuten brachten zwei Fehlpässe und ein technischer Fehler den Tabellenzweiten aus dem Tritt. Herzhorn glich sogar aus – 22:22 (41.). Kutschke stellte kurz zuvor sein Team bei einer Auszeit neu ein und ein gehaltener Siebenmeter von Tanja Stegmann gegen Yana Hesse bedeutete für den Favoriten eine Initialzündung. Bis zur 57. Minute hatten die Gastgeberinnen wieder ein Fünf-Tore-Polster (31:26) vorgelegt. „Dass meine Mannschaft Qualität hat, weiß ich. Gut war, dass sie es nach den schwachen Minuten nach der Pause mental umgesetzt hat“, lobte Kutschke.

TSV Alt Duvenstedt: Stegmann, Milferstädt – Schlimbach, Schütt (1), Kossek (4), Schulz (1), Marrek, Geske, Kiehn (6), Müller (16/11), Schröder (4), Ohm, Klindt (2).