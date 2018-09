Aktionstag im Nordkolleg : Alles rund um den Apfel

Da lief einem das Wasser im Mund zusammen: Im Garten der Akademie am Gerhardshain drehte sich am Wochenende alles um das saftige Kernobst.

von Anja Behrens

30. September 2018, 16:22 Uhr

Claudia Schittko aus Todenbüttel, Lehrerin in Kiel-Hassee, brachte drei unterschiedlich aussehende Äpfel aus dem Schulgarten mit. Sie ließ die Sorten von Nordkolleg-Gärtner Jochen Bock bestimmen. Auch Gisela Niemann besuchte am Sonnabend den dritten Apfelprobiertag des Aktionsnetzwerks „Gärten der Vielfalt“ in der Akademie am Rendsburger Gerhardshain. Die Fockbekerin besitzt jeweils einen Baum der Sorten „Freiherr von Berlepsch“ und „Schöner von Boskopp“. Sie wollte sich auf dem Apfeltag „orientieren, was es sonst noch für Sorten in Schleswig-Holstein gibt“.

Dazu war reichlich Gelegenheit. Nach dem Apfelblütenfest im Mai hatten Ilse und Dieter Neumann von den Naturfreunden Büdelsdorf auch diesen Tag mit Unterstützung weiterer Helfer auf die Beine gestellt. Sie sorgten dafür, dass die Besucher alte Apfelsorten kennenlernen und teilweise auch probieren konnten. Außerdem wurden Äpfel für die Saftherstellung vorbereitet, gehäckselt und anschließend gepresst. Der recht dunkel gefärbte Saft wurde vor Ort zum Verkosten angeboten, er schmeckt süß und intensiv. Der übrig gebliebene Trester (Pressrückstand des Obstes) kann kompostiert werden. Obstbaumpfleger Miklas Staiger vom Pomologenverein beriet Interessierte an seinem Stand über die richtige Baumpflege.

Udo und Marianne Schulz aus Rendsburg brachten aus ihrem Garten einen Apfel und dessen Blätter mit, Jochen Bock identifizierte die Frucht als „Biesterfelder Renette“. Den kleinen Setzling dazu möchten Schulz’ im Januar zur weiteren Veredelung wieder zu Bock bringen.

In dem Aktionsnetzwerk haben sich neben dem Nordkolleg die Naturfreunde Büdelsdorf, die Baugenossenschaft Mittelholstein, die Städte Rendsburg und Büdelsdorf, die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde, die Volkshochschule, der Marienhof, das Projekt Seniortrainer, der Naturschutzbund und Einzelpersonen zusammengefunden. Das Netzwerk betreut unter anderem drei Streuobstwiesen in Büdelsdorf, Rendsburg und Jevenstedt. Alle Bürger sind eingeladen, sich dort im Laufe des Jahres mit Hilfe von neu aufgestellten Schildern über die alten Apfelsorten zu informieren und sie auch zu ernten.