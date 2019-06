Aktivtag: Tennis ist für alle da!

Menschen mit Behinderung sind in Audorf am Ball

von Andrea Lange

12. Juni 2019, 12:04 Uhr

Schacht-Audorf | Andrea Latzel will etwas verändern. Im vergangenen Jahr hatte sich die begeisterte Tennisspielerin als Schiedsrichterin an den Nationalen Spielen der Special Olympics in Kiel beteiligt. Angesteckt von der Begeisterung der Athleten will die 57-Jährige nun im Tennisclub Schacht-Audorf (TC Schacht-Audorf) die Türen für mehr Inklusion in Sportvereinen öffnen. So unter anderem mit dem Aktivtag am heutigen Freitag beim TC, den Latzel mit der Unterstützung der Special Olympics organisiert hat. Gemeinsam mit der Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung bietet der TC Schacht-Audorf Interessierten ab 16 Uhr die Möglichkeit, sich auf dem Tennis-Platz ausprobieren.

Die Special Olympics waren für Andrea Latzel eine besondere Erfahrung. „Wir hatten unheimlich viel Spaß, die Stimmung war ausgelassen und gleichzeitig total entspannt.“ Nur eines bereitete der Fachlehrerin des Förderzentrums Nortorf Sorgen: „In der Tennissparte gab es keinen einzigen Spieler aus Schleswig-Holstein.“ Latzel – seit mehr als 40 Jahren Mitglied beim TC Schacht-Audorf – beschloss: Das muss geändert werden. Gemeinsam mit Beate Babbe vom Büdelsdorfer Tennisclub rief Latze darum im Herbst eine Tennisgruppe für Menschen mit geistiger Behinderung ins Leben. Unter den mittlerweile fünf festen Mitgliedern zwischen 22 und 40 Jahren erfreue sich das wöchentliche Training größter Beliebtheit: „Die Gruppe hat viel Spaß. Alle ,Specials’ kommen unheimlich gern her, sie sind megastolz auf sich und ihre Leistungen.“

Mit dem Aktivtag will Latzel gemeinsam mit ihrem Verein mehr Menschen mit geistiger Behinderung Mut machen, in den Sport hineinzuschnuppern. „Es geht dabei nicht um Leistung, sondern um den Spaß an der gemeinsamen Bewegung und den Kontakt.“ 25 Menschen mit Behinderung aus Schleswig, Nortorf und Rendsburg haben sich bereits für heute angekündigt. Mittelfristig möchte Andrea Latzel gern eine zweite Tennis-Gruppe für „Specials“ eröffnen. Denn das Sportangebot vor allem für Menschen mit geistiger Behinderung fehle in der Vereinslandschaft.

So wird der Aktivtag für einige vermutlich den ersten Kontakt mit einem Ball oder einem Schläger bieten, weiß sie. Darum kümmern sich zwei Trainer des TC um die Teilnehmer und bilden aufeinander abgestimmte Gruppen. „Vom Rollen des Balls bis vielleicht schon zum Zuspielen ist da alles möglich.“ Für die 120 Trainingsbälle in unterschiedlichen Härtegraden hatte der Lionsclub 200 Euro gespendet. Zur Stärkung gibt es zwischendurch Kuchen, Wassermelone und Saft. „Es wird eine kleine, nette Party“, sagt Andrea Latzel. „Ich hoffe auf einen fröhlichen Nachmittag mit viel lautem Lachen, und dass der eine oder andere Lust auf den Sport bekommt.“

Ab 18 Uhr gibt es Wurst vom Grill. Wirklich jeder sei herzlich in die Rotdornallee eingeladen, betont die Organisatorin. Es ginge beim Vereinssport nicht nur um die körperliche Fitness. Vereinsleben habe auch eine soziale Komponente. Andrea Latzel: „Inklusion beginnt nicht erst auf dem Spielfeld, sondern geht darüber hinaus.“