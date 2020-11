Anzeige mit Gewinnspiel : Aktion „Wir sind für Sie da“: Mit der Landeszeitung die Gastronomie unterstützen und Gutschein gewinnen

Essen nach Hause bestellen und so die Restaurants in Rendsburg und Umgebung unterstützen.

von Pauline Wobser

01. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Rendsburg | Der zweite Lockdown hat die Geschäfte genauso hart getroffen wie der erste und auch im Dezember müssen Restaurants, Cafés und Bars weiterhin geschlossen bleiben. Um diese weiterhin zu unterstützen, hat die Landeszeitung ein Gewinnspiel auf die Beine gestellt.

Überall in Schleswig-Holstein das gleiche Bild: leere Restaurants und dutzende freie Plätze. Der Lockdown wird noch bis in den Dezember andauern und das bedeutet, dass die gastronomischen Betriebe geschlossen bleiben müssen – auch in Rendsburg und Umgebung. Das ist für Restaurantbetreiber und diejenigen, die gerne Essen gehen, eine schwierige Situation. Damit das Geschäft und damit die Finanzierung des Lebensunterhalts vieler Beschäftigter nicht komplett zum Erliegen kommt, betreibt so manches Lokal einen Außer-Haus-Verkauf. Sich das Essen liefern zu lassen oder persönlich abzuholen ist in den letzten Monaten immer populärer geworden. So haben die Restaurantbesitzer eine kleine Einnahmequelle und es kann doch noch die Leibspeise aus dem Lieblingsrestaurant gegessen werden – wenn auch in den eigenen vier Wänden.

Mit der Aktion „Wir sind für Sie da“ macht die Landeszeitung auf die Situation der Gastronomie aufmerksam. Davon sollen alle profitieren: Die Gastronomen wie auch ihre Kunden – denn: Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, braucht es nur den Kassenbon der letzten Bestellung beim Restaurant im Zeitraum 1. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021. Dieser muss bei der Landeszeitung digital mit dem unten stehenden Formular oder postalisch eingereicht werden. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.

An dem Gewinnspiel nehmen folgende Restaurants teil:

Hotel - Landgasthof Köhlbarg, Hanerau-Hademarschen

SCHOLLER´S RESTAURANT UND HOTEL, Westerrönfeld

Restaurant Adria, Rendsburg

CARLS HÜTTE, Büdelsdorf

Ambrosia Bistro-Restaurant, Rendsburg

Dirk Stocks aus Osterrönfeld

möhls jevenstedt

Brauer´s Aalkate, Rade

Hotel - Restaurant "Alter Landkrug", Nortorf

Unter allen Einsendungen werden drei Kassenbons ausgelost. Die Gewinner erhalten einen 50 Euro Gutschein für ein teilnehmendes Restaurant. Dieses ist vom Gewinner frei wählbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter des sh:z sowie deren Angehörige. Viel Glück!

Teilnahmebedingungen Der Einkaufswert bei einem der teilnehmenden Restaurants liegt bei mindestens 15 Euro

Der Teilnahmezeitraum ist vom 01. Dezember 2020 bis zum 01. Januar 2021 um 23:59

Der Kassenbon wird unter dem Stichwort „Gastro“ postalisch oder digital bei der Landeszeitung (s. dazu das angehängte Formular am Ende dieses Artikels) eingereicht. Die Adresse lautet: Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, Stegen 3 B, 24768 Rendsburg.