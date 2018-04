Kreuzfahrtschiff auf dem NOK : „AidaCara“ – Kussmund zu später Stunde

Das Traumschiff war auf dem Weg nach Skandinavien. Schon bald kommt es zurück in den Nord-Ostsee-Kanal.

von Frank Höfer

10. April 2018, 10:13 Uhr

Rendsburg | Es ist immer ein ganz besonderer Anblick, wenn ein Kreuzfahrtschiff die Eisenbahnhochbrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal passiert – vor allem in der Dunkelheit. Am Sonntag gegen 22 Uhr kam die „AidaCara“ (Foto) an Rendsburg vorbei.

Von Kiel aus ging es für das erste Schiff der Aida-Flotte zunächst nach Stavanger in Norwegen. Oslo, Göteborg und Kopenhagen lauten die weiteren Etappenziele. Wer das Traumschiff mit dem Kussmund am Bug verpasst hat, kann es am 15. und 22. April erneut aus der Nähe bewundern. Selber Ort, selbe Uhrzeit.