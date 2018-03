Parteienspektrum : AfD tritt in fast allen Wahlkreisen an

Bei der Kommunalwahl am 6. Mai will die „Alternative für Deutschland“ mehrere Kreistagssitze erobern / Wahlausschuss tagte

von nri

20. März 2018, 11:47 Uhr

Rendsburg | Nach der Kommunalwahl am 6. Mai wird sich das Parteienspektrum im Kreistag wahrscheinlich vergrößern. In 23 der insgesamt 25 Wahlkreise im Kreis Rendsburg-Eckernförde treten Direktkandidaten der „Alternative für Deutschland“ (AfD) an. Sollte die Partei einen ähnlichen Stimmenanteil erreichen wie zuletzt auf Kreisebene bei der Bundestagswahl (7,4 Prozent), wären ihr mindestens drei Sitze sicher. Insgesamt bewerben sich im Kreisgebiet acht Parteien und eine Wählergemeinschaft.

Die Chance auf ein Direktmandat für die AfD ist allerdings gering. Selbst in Arpsdorf, wo die Partei im September 2017 kreisweit ihr bestes Ergebnis erzielte, kam sie über 16 Prozent nicht hinaus. Daher rückt die AfD-Liste in den Fokus. Als Spitzenkandidat geht der Angestellte Thorsten Uhrbrock aus Haale ins Rennen. In Osterrönfeld (Wahlkreis 12) und Flintbek (WK 16) tritt die AfD nicht an. Nicht nur für die AfD ist die Kreistagswahl eine Premiere. Auch „Die Partei“ ist zum ersten Mal dabei.

Der Kreiswahlausschuss hat jetzt die Wahlvorschläge geprüft und mit drei Ausnahmen zugelassen. Eine Überraschung gab es bei den Liberalen: Die FDP wird auf Kreisebene in Hohn und Hanerau-Hademarschen nicht wählbar sein. Der Grund: Die beiden Kandidaten Moritz Hausberg (Hohn) und Uwe Höft (Hanerau-Hademarschen) hatten ihre Unterlagen als Kopie eingereicht. Stattdessen hätten sie das Original vorlegen müssen. „Das ist eine klare Vorgabe aus dem Wahlrecht“, sagt Kreiswahlleiter Kai Volkmann, fügt aber hinzu: „Das kann mal passieren und ist nicht dramatisch.“ Es komme immer mal wieder vor, dass Unterlagen aufgrund der Fülle an Formularen fehlen. Ein Einzelbewerber aus Hanerau-Hademarschen wurde ebenfalls abgelehnt. Er hatte vergessen, seine Unterlagen abzugeben.

Bei der Kreistagswahl (roter Stimmzettel) müssen sich die Wähler für einen Kandidaten entscheiden. Mit dem weißen Zettel werden die Kandidaten für die Gemeindewahl gewählt. Je nach Größe des Ortes sind mehrere Kreuzchen möglich.

Trotz teils komplizierter Verfahren sieht sich Kreiswahlleiter Kai Volkmann für den 6. Mai. gut aufgestellt. Immerhin stehen schätzungsweise 2300 Wahlhelfer für rund 286 Wahllokale zur Verfügung.

