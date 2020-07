Von Chirurgie bis Apotheke : Ärztehaus-Neubau in Büdelsdorf bereits voll belegt

Im Obergeschoss entstehen zwei zwei Operationssäle für ambulante Eingriffe.

von Horst Becker

21. Juli 2020, 08:42 Uhr

Mit dem Ärztehaus entsteht im Bereich des Kreisverkehrs am östlichen Ortseingang der Stadt Büdelsdorf ein neues Zentrum für die ärztliche Versorgung. Bauherren sind die Chirurgen Dr. Michael Rosenthal, der seine Praxis in der Parkallee hat, und Dr. Mark Scharfenberg, der bisher im Westbankhaus im Jungfernstieg in Rendsburg praktiziert.

Operationssäle für ambulante Eingriffe

Das Gebäude in der Straße „Neuer Wall 1“ hat auf drei Etagen jeweils eine Nutzfläche von 500 Quadratmetern. Scharfenberg teilte mit, dass im Obergeschoss eine chirurgische, unfallchirurgische und gefäßchirurgische Praxis mit zwei Operationssälen für ambulante Eingriffe entstehen werden. „Ein Krankenbett wird hier nicht stehen“, machte er deutlich.

Weiterlesen: Hausarzt-Mangel in Rendsburg verschärft sich massiv: Jeder vierte hört bis Ende 2020 auf

Eine Zulassung als sogenannte Durchgangsarztpraxis für Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle besteht. Dr. Rosenthal, Dr. Scharfenberg und Dr. Michael Wobben werden dort in der „Chirurgie-Nord“ tätig sein.

Ergotherapeut und Orthopädietechniker

In die mittlere Etage zieht eine große Hausarztpraxis der Berufsausübungsgemeinschaft Hüttener Berge. „Unser Praxisverbund wird neben den Standorten Alt Duvenstedt, Groß Wittensee und Ascheffel auch in Büdelsdorf vertreten sein. Hier werden wir drei Arztsitze von Allgemeinmedizinern haben“, erklärte die Ärztin Sonja Walter. Ebenfalls in der zweiten Etage wird ein Ergotherapeut seine Praxis haben.

Im Erdgeschoss wird ein Orthopädietechniker des Sanitätshauses „Kowsky“ tätig sein. Zudem wird der Apotheker Bernhard Ebbert im Ärztehaus eine Apotheke betreiben. Das Ärztehaus ist barrierefrei und mit einem Fahrstuhl erreichbar, der auch für Tragen aus den Krankenwagen geeignet ist.

Einzug zum Ende des Jahres

70 Parkplätze werden zur Verfügung stehen, die über zwei Zufahrten zu erreichen sind. „Gerne hätten wir auch eine Bäckerei im Hause gehabt“, erklärte Dr. Michael Rosenthal. Denn er rechnet damit, dass jeden Tag tausend Menschen ins Ärztehaus und die benachbarte Physiotherapiepraxis kommen. „Wenn eine Begleitperson auf einen Patienten warten muss, wird sie ins Auto steigen und zur nächsten Bäckerei fahren. Das belastet die Hollerstraße noch mehr“, meinte Rosenthal.

„Eine Bäckerei gilt als Einzelhandel, und der ist in dem Gebiet nicht zulässig“, erklärte Silke Schnoor, Fachdienstleiterin Bauen und Umwelt bei der Stadt. Sie teilte mit, dass der bestehende Radweg bis zum Ärztehaus verlängert wird. Auch eine Bushaltestelle soll eingerichtet werden. Die Bauherren gehen davon aus, dass das Haus zum Ende des Jahres bezogen werden kann.