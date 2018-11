von Helma Piper

21. November 2018, 14:53 Uhr

Ein zweitägiger Adventsmarkt findet in Groß Vollstedt im Meiereiweg 6 am Freitag, 23. November (15 bis 22 Uhr) und am Sonnabend, 10 bis 20 Uhr, statt. Angeboten werden neben Adventsschmuck unter anderem auch genähte Geldbörsen und Handtaschen – alles aus der Hobbywerkstatt.