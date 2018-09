ADFC-Umfrage : Abstimmen: Wie fahrradfreundlich ist Rendsburg?

Die Bürger können noch bis 30. November an einer Umfrage des ADFC teilnehmen. Im Mittelpunkt steht die Familienfreundlichkeit des Radverkehrs im eigenen Wohnort.

von lz

13. September 2018, 13:32 Uhr

Ab sofort läuft die Umfrage zum großen Fahrradklima-Test 2018 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Dieser ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium zum achten Mal Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test soll helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen.

In diesem Jahr ist Familienfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema. Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast bittet die Bürger darum, sich an der Umfrage zu beteiligen, um eine Rückmeldung zu bekommen, was in ihrer Stadt gut läuft und was nicht.

Die Online-Umfrage umfasst 32 Fragen und dauert wenige Minuten. Mehr als 120 000 Bürger haben 2016 mitgemacht und die Situation in über 500 Städten beurteilt. Die Bewertungen vom letzten Durchgang gibt es auf www.fahrradklima-test.de/karte. Die Umfrage findet bis zum 30. November auf der Internetseite www.fahrradklima-test.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden.