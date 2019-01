Abschied von „Reisepastor“ Kempermann

Pendeln zwischen Jevenstedt und Schenefeld

von Helma Piper

25. Januar 2019, 12:15 Uhr

Den Weg von Schenefeld nach Jevenstedt kennt Pastor Jan Kempermann genau. Den umgekehrten natürlich ebenso und von Hohenlockstedt findet der 65-Jährige auch problemlos in beide Kirchengemeinden. Denn er ist noch bis Ende Februar Pastor sowohl in Schenefeld als auch in Jevenstedt und er wohnt mit seiner Frau, Pastorin Susanne Otto-Kempermann, in Hohenlockstedt.

Jan Kempermann nennt sich selbst einen „Reisepastor“. Denn er hat vielfach von Hohenlockstedt aus an verschiedenen Stellen ausgeholfen. In Heide hat er Krankenhausseelsorge geleistet, in Rendsburg an der Bugenhagenkirche gepredigt, in Eddelak und Wacken in Vertretung Dienst getan. Nun ist die Reiserei als Pastor vorbei. Zumindest größtenteils.

Am 3. Februar um 10 Uhr wird Kempermann in Jevenstedt in einem Gottesdienst verabschiedet, am 3. März ebenfalls um 10 Uhr in Schenefeld. Danach beginnt für ihn ein Ruhestand, den er gerne noch aufgeschoben hätte. Beide Kirchengemeinden wären froh, wenn ihr Pastor bleiben würde. „Meine Frau ist sechs Jahre jünger. Wenn ich später in den Ruhestand gegangen wäre, hätten sich unsere Ruhestandszeiten angenähert“, sagt Kempermann. Außerdem arbeitet er gerne in seinem Beruf – und Arbeit gibt es genug. Aber wenn ein Pastor laut Gesetz in den Ruhestand tritt, darf er nicht weitermachen. Zumindest nicht mit allen Rechten und Pflichten als Inhaber einer Pfarrstelle.

Pastor bleibt Jan Kempermann wie seine Kollegen bis zum Lebensende. Und er darf in Gottesdiensten predigen und Amtshandlungen wie Taufen oder Trauungen vornehmen. In den kommenden zwei Jahren wird er Vertretungsdienste in Wacken und Schenefeld leisten. Der Vorsitz im Kirchengemeinderat, den er noch in Jevenstedt innehat, oder eigene Gruppen mit Konfirmandinnen und Konfirmanden sind aber in Kürze Geschichte.

Dass Jan Kempermann Pastor wird, war nicht von vornherein ausgemacht. Zunächst begann der gebürtige Hamburger ein Studium der Betriebswirtschaftslehrewechselte dann zur Theologie. „Dann habe ich im Kirchenchor meine Frau kennen gelernt, die ebenfalls Theologie studierte“, sagt er. So ist er dabei geblieben.

Kempermanns Zeit als Reisepastor begann. Sie führte ihn schließlich in den Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde. In Jevenstedt war er für die Süddörfer und Schülp, in Schenefeld für den Gemeindebezirk südlich der Holstenstraße zuständig. „Die wichtigsten Daten habe ich immer auf dem USB-Stick am Schlüsselbund mit mir geführt.“ In beiden Gemeinden hatte er feste Tage, an denen er vor Ort war.

Im Ruhestand wird er sich – neben den Vertretungsdiensten auf „450 Euro Basis“, wie er sich ausdrückt – Haus und Garten widmen. Und zwei Chöre können sich über eine neue Männerstimme freuen. „Ich werde in Hohenlockstedt im Kirchenchor und im Gospelchor singen.“ Das hätte er schon bisher gerne gemacht. Aber er wusste, dass er bei den Auftritten selten Zeit gehabt hätte. Vermutlich wäre er als (Reise-)Pastor unterwegs gewesen.