Bauarbeiten : Abriss am Schloßplatz hat begonnen

von alj

erstellt am 11.Dez.2017 | 12:29 Uhr

Zwei Abrissbagger haben heute Vormittag damit begonnen, das Stintzinghaus am Schloßplatz in Rendsburg abzureißen. Anschließend soll auch das benachbarte Thormannhaus dem Erdboden gleichgemacht werden. Beide Gebäude sind mehr als 100 Jahre alt. Der Rendsburger Bauunternehmer Michael Demandt will auf dem Gelände einen Backsteinbau errichten. Es soll eine Wohngruppe für Demenzkranke einziehen und ein Gemeinschaftsraum für das benachbarte Seniorenheim „Hospital zum Heiligen Geist“ entstehen.