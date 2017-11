Neue Heimat : Abgerechnet wird im Februar

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Voraussichtlich im Februar dürfen die Rendsburger über die Zukunft der „Neuen Heimat“ bestimmen. Soll die Seniorenwohnanlage städtisch bleiben und von 92 auf 140 Betten wachsen – zum Preis von 9,5 bis 10,5 Millionen Euro? Oder darf der Verein „Die Brücke“ das operative Geschäft übernehmen – bei zu erwartender Ausgliederung ganzer Arbeitsbereiche und nicht bezifferten Folgekosten? Darum geht es im Kern bei einem Bürgerentscheid, den drei Mitarbeiter des Hauses angeschoben haben. Für den Urnengang zeichnen sich zwei Termine ab.

Der 11. Februar steht in einer Sitzungsvorlage für den Finanzausschuss morgen (18 Uhr, Altes Rathaus). Beraten werden soll über die Stellungnahme der Ratsversammlung zum Thema. Der Entwurf gibt die Argumente der Politik wieder, die zu den Ratsbeschlüssen geführt haben. Die „Neue Heimat“ stelle „eine wesentliche Säule der kommunalen Daseinsvorsorge dar“, heißt es in dem Manuskript, das in der Endfassung dem Rat am 12. Dezember zur Abstimmung vorgelegt wird. Gesellschaftliche Verantwortung bedeute auch, dass die Einrichtung wirtschaftlich tragfähig sei. Leider schreibe sie seit Jahren rote Zahlen. Das voraussichtliche Defizit 2018 betrage 900 000 Euro. „Die Gründung einer gemeinsamen Pflegedienstgesellschaft, in der die Stadt Rendsburg und die Brücke Gesellschafter sind, ist das zweite Ziel der Vereinbarung.“ Ein Preis für die Partnerschaft wird nicht genannt: „Der (...) Bürgerentscheid führt nicht dazu, dass die Einrichtung nachhaltig wirtschaftlich betrieben werden kann. Die wirtschaftlichen Folgen der Beschlüsse der Ratsversammlung hingegen liegen deutlich unter denen des Bürgerentscheides.“ Konkreter wird die Vorlage nicht mehr werden, kündigte Bürgermeister Pierre Gilgenast an. „Es ist nicht ausverhandelt.“ Die Gespräche zwischen Stadt und „Brücke“ ruhen wegen der sogenannten Friedenspflicht.

Wollen die Privatisierungsgegner Erfolg haben, müssen sie eine Mindestzahl an Unterstützern hinter sich versammeln. Das Quorum, um die Ratsbeschlüsse auszuhebeln, liegt bei 16 Prozent aller Wahlberechtigten sechs Wochen vor dem geplanten Urnengang. 3600 Rendsburger müssten für das Anliegen der „Brücken“-Gegner votieren und gleichzeitig die Mehrheit der gültigen Stimmen repräsentieren.

Den Bürgerentscheid terminiert die Ratsversammlung zusammen mit den Initiatoren. Eine von ihnen, Susanne Reitel, ist dagegen, bis zur Kommunalwahl am 6. Mai zu warten, um Kosten zu sparen. Das Rathaus rechnet mit 30 000 Euro, die ein autonomer Wahlsonntag verschlingen würde. „Die Rendsburger haben ein Recht darauf, dass wir das alleinige Thema sind.“ Nach Rücksprache mit ihren Verbündeten schlug Reitel den 25. Februar vor. Diesen Termin werde man der Ratsversammlung unterbreiten. Zwei zusätzliche Wochen benötige man zur Vorbereitung. Zuvor erklärten sich die Chefs der großen Ratsfraktionen, Thomas Krabbes (CDU) und René Sartorius (SPD), auf Anfrage mit einem Urnengang am 11. Februar einverstanden. Krabbes: „Wir haben allen Grund für Tempo.“