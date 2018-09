Abfuhr des Strauchschnitts

von Helma Piper

26. September 2018, 15:09 Uhr

Die Herbstsammlung von Baum- und Strauchschnitt aus Privatgärten beginnt am Montag, 1. Oktober. Ast- und Strauchwerk kann am Abfuhrtag kompostierfreundlich gebündelt am Straßenrand bereitgestellt werden. Die einzelnen Bündel dürfen nicht länger als 1,50 Meter und nicht schwerer als 15 Kilogramm sein. Äste und Stämme von mehr als zehn Zentimetern Durchmesser werden nicht mitgenommen. Zusätzlich kann jeder Haushalt gegen Vorlage der Abfallrechnung jährlich bis zu einen Kubikmeter Strauchschnitt auf einem der Recyclinghöfe anliefern. Die genauen Abfuhrtermine gibt es im Netz unter www.awr.de oder montags bis freitags vom 7.30 bis 17 Uhr über Tel. 0 43 31 / 34 5 123.