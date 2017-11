„Lütte Wiehnacht“ : Ab Montag wird’s gesellig und glatt

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank (4) 1 von 1

von dj

erstellt am 23.Nov.2017 | 10:46 Uhr

Schlittschuh fahren, Après-Ski-Partys feiern, Würstchen essen, Punsch trinken, Leute treffen: Der Rendsburger Weihnachtsmarkt „Lütte Wiehnacht“ auf dem Schiffbrückenplatz öffnet am Montag, 27. November. Ab 11 Uhr können Besucher auf der Stadtwerke-Eisbahn Runden drehen. An neun Buden werden Leckereien angeboten. An einer zehnten präsentieren sich Künstler und Unternehmen im Wechsel. Um 17 Uhr werden Bürgermeister Pierre Gilgenast und Stadtpräsidentin Karin Wiemer-Hinz das Spektakel offiziell einläuten. Es tritt der Kinderchor der Grundschule Westerrönfeld auf. Bis Donnerstag, 7. Januar, hat der Weihnachtsmarkt fast täglich geöffnet. Nur am 1. Weihnachtstag und an Neujahr bleibt er geschlossen.

Die „Lütte Wiehnacht“ kostet den Verein RD-Marketing als Veranstalter etwa 180 000 Euro, schätzt Geschäftsführerin Anke Samson. Seit Montag lässt sie Wasser auf die 375 Quadratmeter große Schlittschuhbahn aufbringen. Acht bis zehn Zentimeter dick soll das Eis werden. Ebenso hoch ist eine Schicht aus Rindenmulch zwischen der Bahn und den Hütten. Im vergangenen Jahr testete Samson an zwei Stellen unterschiedliche Sorten des Belags. Gestern ließ sie ihn erstmals auf der gesamte Marktfläche ausstreuen. „Es schafft Atmosphäre, ist kuschelig und warm an den Füßen. Und es riecht mitten in der Stadt nach Waldboden“, schwärmte Samson. Schwellen begrenzen den Mulch, sodass er sich nicht in der Stadt verteilt. Durch die Luftfeuchtigkeit und den Druck tausender Füße soll er nach zwei bis drei Tagen eine feste Schicht bilden. Dann stellt er auch für Rollstuhlfahrer kein Hindernis mehr dar.

Nach zahlreichen Terroranschlägen in Europa bestimmt das Thema Sicherheit auch den Rendsburger Weihnachtsmarkt. RD-Marketing engagiert erstmals nicht nur für die Nacht-, sondern auch für die Tagstunden einen Sicherheitsdienst. Der Verein verzichtet zudem auf eine Hütte, um einen breiteren Durchgang in das Weihnachtsdorf zu schaffen. In den Verbindungen zur Straße An der Bleiche stehen sogenannte Betonschweine – Poller, die Amokfahrten abbremsen sollen.

Erstmals erstreckt sich der Weihnachtsmarkt nicht auf den Altstädter Markt, der aber trotzdem nicht dunkel bleibt. Wie in den Vorjahren ließ RD-Marketing nicht nur im Stegen und in der Nienstadtstraße, sondern auch am ehemaligen Hertie-Haus Lichterketten aufhängen. Im Auftrag des Vereins wurden erstmals die Schaufenster mit stilisierten Tannenbäumen, dem Logo der „Lütten Wiehnacht“, beklebt. Die Altstädter Markt GmbH & Co. KG, die in dem Haus ein Seniorenheim und Läden eröffnen will, übernahm die Kosten. Investor John Schaffer verfasste zudem ein Gedicht (siehe unten), das nun in drei Fenstern hängt. Humorvoll bittet er darin um Geduld dafür, dass der Beginn der Bauarbeiten so lange auf sich warten lässt. Sie sollten im dritten Quartal 2017 starten. Inzwischen rechnet Schaffer damit, dass das Haus ab Februar 2018 entkernt wird.