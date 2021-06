Kiel, Rendsburg, Brunsbüttel : Zwölf Museen wollen Kanalgeburtstag zu festem Termin im Kultur-Kalender machen

Bislang werde die Anziehungskraft des Kanals noch nicht ausreichend genutzt. Das soll sich ändern: Die Kultureinrichtungen wollen im Juni künftig immer ein Extra-Programm präsentieren, um den NOK-Jahrestag zu feiern.

Rendsburg | Eigentlich hatten sich die zwölf Museen am Nord-Ostsee-Kanal vor rund zwei Jahren in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um den 125. Geburtstag des NOK 2020 groß zu feiern. Eingeweiht wurde der Kanal am 21. Juni 1895. Doch Corona-Krise machte im vergangenen Jahr alle Pläne einer Jubiläums-Party zunichte. Umsonst war der Zusammenschluss d...

