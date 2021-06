Unfall auf der A7 bei Warder : Metallteil fliegt durch Pkw-Windschutzscheibe – Beifahrerin schwer verletzt

Ein von einem Seat aufgewirbeltes Metallteil krachte in einen vollbesetzten Nissan. Die 51-jährige Beifahrerin erlitt Schnittverletzungen im Gesicht. Die A7 musste in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig gesperrt werden.

Warder | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A7 zwischen Bordesholm und Warder in Fahrtrichtung Norden. Ein Seat Ibiza aus Osnabrück überfuhr ein Metallteil, das daraufhin hochschleuderte und in die Windschutzscheibe des nachfolgenden Nissan Juke krachte. Rettungshubschrauber landet auf A7 Der Nissan war mit zwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.