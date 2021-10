B77 unter dem NOK : Wegen Software-Update: Kanaltunnel wird für eine Nacht voll gesperrt

Von Freitag, 29. Oktober, auf Sonnabend, 30. Oktober, 21 Uhr bis 5 Uhr, müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen. Eine weitere nächtliche Vollsperrung folgte Mitte November.

Rendsburg | Im Rendsburger Kanaltunnel stehen zwei nächtliche Vollsperrungen an. Grund sind Anpassungen an der Software, mit der die Sicherheitstechnik gesteuert wird (Sperrung Ende dieser Woche), und planmäßige Wartungsarbeiten (Sperrung Mitte November). Weiterlesen: Mann durchquert den Kanaltunnel zu Fuß In der Nacht von Freitag, 29. Oktober, auf Sonnaben...

