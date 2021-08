Jevenstedt : Unfall auf B77: Auto kommt bei Tempo 100 von der Straße ab und überschlägt sich

Der 18-jährige Fahrer eines VW Golf verlor auf der Bundesstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Er und sein 16-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Jevenstedt | Zwei Menschen wurden am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der B77 in Höhe Jevenstedt verletzt. Ein 18-Jähriger war gegen 6.15 Uhr mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Hohenwestedt unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er lenkte gegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Wagen blieb in einem Maisfeld liegen Bei Tempo...

