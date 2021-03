Rendsburg : Zwei Schulen berichten über ihre Erfahrungen mit Corona-Selbsttests

Der Ortsverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft übt Kritik. Lehrern würde zu viel zugemutet.

Rendsburg | „Das Durchführen der Testungen ohne professionelle Unterstützung halten wir für kaum umsetzbar.“ Mit dieser klaren Botschaft wandte Jana Jeß, Leiterin der Grundschule Obereider in Rendsburg, sich an die Eltern ihrer Schüler. Allein seien die Lehrer kaum in der Lage, die Tests ausreichend professionell zu begleiten. Viele Schulen haben die Testungen...

