Eckernförde : Geldregen aus Kiel für Imland-Klinik: CDU beantragt Sondersitzung des Kreistages

Nach der Ankündigung des Landes, 50 Millionen Euro für den Klinikstandort Eckernförde bereitzustellen, drückt die Kreis-CDU aufs Tempo. Noch im Februar sollen wichtige Entscheidungen getroffen werden.

Rendsburg / Eckernförde | Nach der Ankündigung der Landesregierung zum Klinik-Standort Eckernförde will die CDU-Kreistagsfraktion nun so schnell wie möglich „Nägel mit Köpfen“ machen. Dies kündigte Fraktionschef Tim Albrecht am Sonntag in einer Presseerklärung an. Die CDU beantragt nach den Worten von Albrecht für Februar eine Sondersitzung des Kreistages sowie eine Sitzung de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.