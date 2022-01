Spezialist für kleine Fische : Jan Kemnitz in Aukrug ist ein Züchter für bedrohte Arten

Die kleinen Fische sind sein Geschäft. Züchter Jan Kemnitz hat sich spezialisiert. In seinem Betrieb in Aukrug produziert er unter anderem Nachwuchs für bedrohte Arten, deren Wildbestand durch Besatz gestützt wird.

Aukrug | Nicht alles regelt die Natur noch selbst. So ist es auch bei einheimischen Fischen. Wo der Nachwuchs ausbleibt, hilft Züchter Jan Kemnitz aus Aukrug. In seinem 45-Hektar-Betrieb vermehrt er unter anderem auch Meerforellen und Quappen. Auch der Klimawandel erzeugt bei Fischen bedrohte Arten Was beide Arten gemeinsam haben: Ihr Bestand erneuert si...

