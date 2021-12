Rendsburger Kindergärten : Debatte um Kita-Privatisierung: Bürgermeisterin hält Eltern-Kritik für kontraproduktiv

Aufgrund von Personalnot wird darüber nachgedacht, die Kindertagesstätten zu privatisieren. Daraufhin gab es Kritik von den Elternvertretern. Nun soll das Thema doch zunächst im Sozialausschuss beraten werden.

Rendsburg | Sollen die vier kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Rendsburg an freie Träger abgegeben werden? Eine Ratsmehrheit aus CDU, Grünen und FDP will diese Möglichkeit von der Verwaltung prüfen lassen. Ein entsprechender gemeinsamer Antrag sollte in der kommenden Sitzung am Donnerstag, 16. Dezember, in der Ratsversammlung gestellt werden. Grund der Üb...

