Festnahmen in Rendsburg : Aufbruchspuren am Zigarettenautomaten – zwei Männer von der Polizei gefasst

Drei Männer wurden in der Nacht zum Dienstag dabei beobachtet, wie sie einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollten. Ein Anwohner rief die Polizei.

Rendsburg | In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 3.10 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in der Bismarckstraße in Rendsburg drei Männer, die offenbar gerade versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Anwohner ruft die Polizei Der Anwohner rief sofort beim Polizeinotruf an. Als der erste Streifenwagen mit den Beamten kurze Zeit später den...

