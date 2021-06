Forderungen des Ortsverbandes : „Zu viele Hemmnisse“ – Rendsburgs Grüne erhöhen den Druck aufs Rathaus

Der Ortsverband schärft sein Profil: Die Verwaltung müsse mehr für Erhalt und Belebung der Innenstadt unternehmen – und zwar klimafreundlich, so die Umweltpartei. Ein Papier mit zehn Forderungen untermauert diese Position.

Rendsburg | Straßen in Radwege umwidmen, mehr Kulturangebote für junge Leute schaffen, einen Gipfel zur Rettung der Innenstadt einberufen: Mit diesen und weiteren Forderungen an das Rathaus erhöht der Grünen-Ortsverband Region Rendsburg den Handlungsdruck auf Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) und ihre Mitarbeiter in der Verwaltung. Weiterlesen: Spaz...

