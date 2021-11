Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Das „Wunder von Dänischenhagen“: FC Fockbek gewinnt beim MTV mit 1:0

Nach zuvor sieben Niederlagen feiert die Elf von Coach Frank Wolter ausgerechnet beim bisher noch ungeschlagenen MTV einen „Dreier“. Am Donnerstag empfängt der FC den TuS Nortorf, der 5:0 gegen Altenholz II gewann.

Rendsburg | Der FC Fockbek hat für DIE Überraschung am 13. Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost gesorgt. Das Team von Trainer Frank Wolter, das zuvor sieben Mal in Folge verloren hatte, gewann beim MTV Dänischenhagen, der zuvor noch nicht verloren hatte. In der Tabelle verließen die Fockbeker die Abstiegsränge und gehen nun selbstbewusst in die vorgezoge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.