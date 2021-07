Eine Person verletzt : Wohnung in Schacht-Audorfer Mehrfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Fünf der sechs Personen, die in der Wohnung zu Hause waren, wurden vorübergehend in einer Amtswohnung untergebracht. Eine Person kam mit Brandverletzungen in die Imland-Klinik.

Schacht-Audorf | In Schacht-Audorf kam es am Mittwochabend zu einem Feuer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Um 19.05 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, teilte Daniel Passig, Pressewart des Kreisfeuerwehrverbands mit. Alle Personen in Sicherheit Das Feuer war in der Küche ausgebrochen. Passig: „Bei Eintreffen vor Ort standen die Bewohner zum Großte...

