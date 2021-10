Feuer in Rendsburg : Wohnung brennt aus – Feuerwehr evakuiert 57 Bewohner

Wie es zu dem Feuer in der Pastor-Schröder-Straße kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Wohnung für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Rendsburg | Ein Feuer in einem Wohnkomplex in der Pastor-Schröder-Straße in Rendsburg hat am Freitagabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Eine Wohnung im vierten Obergeschoss brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war um 22.28 Uhr alarmiert worden. Neben der Brandbekämpfung machten sich die Einsatzkräfte sofort daran, alle 57...

