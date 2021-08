Rader Weg : Wohnhaus in Schacht-Audorf in Flammen – drei Feuerwehren im Einsatz

Die Einsatzkräfte wurden in den Rader Weg in den Norden des Ortes alarmiert.

Schacht-Audorf | In Schacht-Audorf läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz, teilte Daniel Passig, Pressewart beim Kreisfeuerwehrverband, mit. Seinen Informationen zufolge steht ein Wohnhaus am südlichen Ende des Rader Wegs in Flammen. Neben der Wehr aus Schacht-Audorf sind auch die Kräfte aus Osterrönfeld und Schülldorf vor Ort. Näheres in Kürze. ...

