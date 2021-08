Spendensammlung in Wohlde : Nach Hochwasser im Ahrtal: Rockmusiker spielen mehr als 2000 Euro für Flutopfer ein

Die Bands „Hörnx“ und „Gods of Nothing“ spielten vor 150 Gästen in Muhls Gasthof. Die Spenden gehen an eine Gemeinde, die besonders schwer von dem Hochwasser getroffen wurde.

Wohlde | Beim Benefizkonzert „Rock for Help“ sammelte der gemeinnützige Verein „Kauz“ 2253,77 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe. Das Geld wird auf das Spendenkonto der Gemeinde Erftstadt überwiesen, die besonders stark vom Hochwasser betroffen war. 150 Gäste verfolgten in Muhls Gasthof den Auftritt der Bands „Hörnx“ und „Gods of Nothing“. Weiterlesen: ...

