Wochenmarkt in Rendsburg : Weniger Müll, mehr Frische: Drei Tipps für einen klimafreundlichen Einkauf

Auf dem Wochenmarkt in Rendsburg wird seit langem praktiziert, was hippe Unverpackt-Läden in den Großstädten gerade erst für sich entdecken: Einkaufen ohne Einwegverpackungen.

Rendsburg | Jede Woche verwandelt sich der Schiffbrückenplatz in Rendsburg in einen Supermarkt unter freiem Himmel. Das Ritual hat Tradition, in Sachen Klimafreundlichkeit ist der uralte Warenhandel aber am Puls der Zeit: Plastikverpackungen, die im Supermarkt immer mehr um sich greifen, haben die Warenauslagen des Wochenmarktes gar nicht erst erobert. Und das is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.