Akzeptanz für Windkraft : Neue Technik erkennt Flugzeuge: Kein rotes Dauerblinken mehr im Windpark Sehestedt

Weitere Windräder in Rendsburg-Eckernförde sollen bis Jahresende mit der Technik ausgestattet werden. Auch im Rest von Deutschland ist der „Light-Manager“ aus dem Norden gefragt.

Sehestedt | Das nächtliche Dauerblinken im Windpark Sehestedt hat seit Kurzem ein Ende. Mit der Inbetriebnahme des „Light-Managers“ zur sogenannten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) werden die roten Lichter im Nachthimmel künftig nur noch dann zu sehen sein, wenn sich den Windrädern ein Flugzeug oder Hubschrauber nähert. „Ich finde es toll, dass die Wünsche der Anwohner aufgenommen wurden und Sehestedt zu den ersten Gemeinden gehört, die in den Genuss dieser neuen Technik kommen“, sagte Sehestedts Bürgermeister Torsten Jürgens-Wichmann. Auch interessant: Windpark Aukrug eröffnet: Bürger profitieren vom Gewinn Der ortsansässige Windparkbetreiber Denker & Wulf hatte bereits im September die ersten Anlagen im benachbarten Quarnbek mit der BNK-Technik ausgestattet, etwa 450 weitere sollen folgen – auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wie in Schülp bei Nortorf. Weiterlesen: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans mit klarem Bekenntnis zur Windkraft Für die weiträumige Abschaltung der Nachtbefeuerung hat die Windenergie und Flugsicherheit GmbH (WuF GmbH), ein Tochterunternehmen von Denker & Wulf, ein flächendeckendes Netzwerk spezieller Sensoren über weite Teile Norddeutschlands gespannt. Dieses empfängt Signale, die von Transpondern der Luftfahrzeuge gesendet werden. Durch deren Auswertung kann dann ein genaues Bild von der Lage am Himmel erstellt werden. Windenergie und Flugsicherheit GmbH Gesetzliche Auflage zur Umrüstung Vorteil der Technik ist, dass das rote Blinken der Anlagen innerhalb des Netzwerks nachts auf den tatsächlichen Bedarf und damit auf ein Minimum reduziert wird. „Der Light-Manager erfüllt nicht nur die hohen Sicherheitsanforderungen der Flugsicherung, sondern bietet dank maximaler Präzision auch ein Höchstmaß an Verdunkelung“, unterstrich Kai Brodal, Geschäftsführer Windenergie und Flugsicherheit GmbH. Für das System gebe es bereits Anfragen aus ganz Deutschland. Bundesweit sind die Betreiber gesetzlich verpflichtet, ihre Anlagen bis Ende 2022 mit einem BNK-System auszustatten. Dadurch soll das Landschaftsbild von Lichtemissionen entlastet werden. Davon wird sich ein Beitrag zur Steigerung der Akzeptanz von Windenergieanlagen erhofft. Das Licht auszuschalten, ist enorm akzeptanzfördernd. „Das Licht auszuschalten, ist enorm akzeptanzfördernd, weshalb wir das Thema schon bei der Planung des Windparks auf den Tisch gebracht haben“, erklärte Torsten Levsen, Vorstandvorsitzender bei Denker & Wulf. „Durch die Gründung der WuF GmbH konnten wir die Entwicklung im Bereich der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung intensiv vorantreiben und freuen uns nun über eine gelungene Ingenieursarbeit, mit welcher wir unser Versprechen gerne einlösen“, so Levsen. ...

