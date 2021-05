Friedrichsholm : Wilderer schießen Ricke – Jägerschaft erstattet Anzeige

Das Reh wurde durch ein Kleinkalibergeschoss verletzt, aber nicht getötet. Ein Jäger musste es von seinen Qualen erlösen.

Friedrichsholm | Als Jäger Marcus Lüthje am Sonnabendnachmittag zu einem verletzten Tier gerufen wurde, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick. Das weibliche Reh lag auf der Terrasse eines Einfamilienhauses am Ortsrand von Friedrichsholm und quälte sich sichtlich, so dass Lüthje es von seinen Qualen erlösen musste. Bei genauerer Untersuchung des sogenannten Schmalt...

