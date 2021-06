Hüttener Berge : Illegale Übernachtung auf Parkplatz: Wohnmobil-Ärger in Klein Wittensee

Alle Stellplätze belegt? Immer wieder weichen Camper auf eine Fläche am Wittensee aus – und hinterlassen zum Ärger von Bürgermeister Jürgen Schröder große Mengen Müll. Auch ein Verbotsschild hält sie nicht ab.

Klein Wittensee | Jürgen Schröder ist sauer über „Schwarzcamper“. Vor allem am Wochenende funktionieren zahlreiche Wohnmobilisten einen Parkplatz am Wittensee als Campingplatz um. Der Bürgermeister von Klein Wittensee berichtet, dass die Corona-Krise diesen Trend noch verstärkt hat. Kaum einer wolle im Ausland Urlaub machen, so Schröder. An beiden Einfahrten des Parkpl...

