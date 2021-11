Rendsburger Weihnachtsmarkt 2021 : Corona: Kein 2G – auch Ungeimpfte dürfen „De lütte Wiehnacht“ besuchen

„De lütte Wiehnacht“ auf dem Schiffbrückenplatz findet statt – ohne verschärfte Corona-Regeln, aber mit einem dringenden Appell an die Eigenverantwortung der Besucher.

Rendsburg | Am Montag, 22. November, soll der Rendsburger Weihnachtsmarkt wie geplant eröffnet werden. Das sei jetzt der aktuelle Stand der Dinge, so Anke Samson vom Verein RD-Marketing. Auch wenn am selben Montag die neunen Corona-Regeln – nur noch vollständig geimpfte oder von Coronavirus genesene Personen dürfen künftig etwa Restaurants, Diskotheken oder Kinos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.