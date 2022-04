Geschäft für Bedürftige : 600 Kunden pro Woche betroffen: Widerstand gegen Sozialkaufhaus-Aus in Rendsburg

Am 30. Juni schließt das Kaufhaus Mehrwert an der Kieler Straße in Rendsburg – weil keine Ein-Euro-Jobber mehr als Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Jetzt soll sich die Landesregierung mit dem Fall befassen.

Rendsburg | Eine Deckenlampe für drei Euro, Zweier-Sofa plus Sessel für 59 Euro und T-Shirts für 25 Cent pro Stück. Andrea Mayer geht an den Regalen im Sozialkaufhaus Mehrwert in Rendsburg vorbei. An diesem Tag ist sie auf der Suche nach einer Butterdose. Praktisch ihren gesamten Hausstand hat sie aus dem Sozialkaufhaus. Bald kann sie hier nicht mehr einkaufen: D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.