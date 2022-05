Handball-Oberliga der Männer : Aufholjagd ohne Happy End: HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg wacht zu spät auf

Trotz der Niederlage bei der HSG Tarp-Wanderup bleibt das Minimalziel für das Team von Coach Philipp Petriesas in Reichweite. Am 7. Mai geht es in der Heidesandhalle um den Titel „Meister der Abstiegsrunde“.

Tarp | Würde ein Handballspiel 61 Minuten dau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.