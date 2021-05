Einsatz in Westerrönfeld : Feuerteufel unterwegs? Mülltonnen und Carportwand gehen in Flammen auf

Das Geschehen erinnert an den 10. Juli des vergangenen Jahres: Damals brannten in der Nachbarschaft drei Autos.

Westerrönfeld | In der Straße Över de Heid in Westerrönfeld kam es in der Nacht zu Sonnabend, 15. Mai, zu einem Feuer, teilte die Polizei jetzt mit. Betroffen war der Bereich vor einem Mehrfamilienhaus. Polizeisprecher Sönke Petersen: „Mehrere Mülltonnen wurden in Brand gesetzt, ebenfalls brannte eine Carportwand.“ Anwohner löschten die brennenden Mülltonnen ab ...

