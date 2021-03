Ecke Altstädter Markt/Stegen : „Materia“ – Werkstätten Materialhof eröffnen Laden im Rendsburger Zentrum

Verkaufsstart ist am 25. März. Angeboten werden Produkte aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Rendsburg | Nach langer Vorbereitungszeit eröffnet am Donnerstag, 25. März, am Altstädter Markt 10 in Rendsburg ein neues Geschäft: „Materia“ an der Ecke zum Stegen wird von den Werkstätten „Materialhof“ betrieben. Besonderheit: Alle Produkte sind handgefertigt und stammen aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in ganz in Schleswig-Holstein. Wir tragen ...

