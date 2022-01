Flensburg und Rendsburg : Werften FSG und Nobiskrug: Gewerkschaft IG Metall fordert Rückkehr zur Tarifbindung

Während die Geschäftsführung Lohnkürzungen durchsetzen will, geht die Gewerkschaft gegen an: Beide Werftstandorte müssten den Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie anerkennen. Ein Arbeitskampf droht.

Rendsburg | Mitte 2021 schien der Burgfrieden auf Nobiskrug gesichert. Die Gewerkschaft IG Metall lobte die Übernahme der insolventen Werft durch die Rendsburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Seit dem Sommer sitzen beide Werft-Standorte in einem Boot. Mit einem illustren wie umstrittenen Investor am Ruder: Lars Windhorst. Streitpunkt: 6,5 Millionen Euro Personalkosten Jetzt ist die Eintracht in Gefahr. Ein Arbeitskampf droht. Es geht um Personalkosten, um die Löhne für zusammen mehr als 600 Beschäftigte. Die Geschäftsführung der FSG will 6,5 Millionen Euro jährlich einsparen. Das wären durchschnittlich 15 Prozent weniger in den Lohntüten. „Ein massiver Eingriff“, sagt die IG Metall. Wir fordern, dass für beide Standorte der gültige Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie Schleswig-Holstein anerkannt wird. Die Gewerkschaft setzt das Management der Werft deshalb jetzt unter Druck. „Wir fordern, dass für beide Standorte der gültige Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie Schleswig-Holstein anerkannt wird“, sagt Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall in Rendsburg. Die Forderung sei bei einer Versammlung in Rendsburg am 26. Januar beschlossen worden. 80 Nobiskrüger stimmten für die Rückkehr zur Tarifbindung. Auch in Flensburg haben die Metaller abgestimmt. Ergebnis: Am 8. Februar werde man die Forderung dem FSG-Geschäftsführer Philipp Maracke übergeben, so Bitter. Wir sind im Austausch mit Betriebsrat und IG Metall und werden die Mitarbeitenden auch direkt informieren. Die Mutterwerft FSG gab sich auf Nachfrage wortkarg. Ein Sprecher ließ mehrere Fragen zum Thema unbeantwortet. Stattdessen gab es folgendes Statement: „Wir sind im Austausch mit Betriebsrat und IG Metall und werden die Mitarbeitenden auch direkt informieren. In diesem Kreis werden wir die Gespräche weiterführen.“ Weiterlesen: Unruhe bei der FSG: Geschäftsführung will Lohnkürzungen durchsetzen Die FSG war in den vergangenen Jahren in schwierigem Fahrwasser und hatte zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet. Durch sie trat die Werft aus dem Arbeitgeberverband aus und ist seitdem nicht mehr an den Tarifvertrag der Metallindustrie gebunden. Im Fall von Nobiskrug gilt eine einjährige Veränderungssperre nach der Übernahme, der sogenannte Betriebsübergang. Sie läuft im Sommer aus. Unklar ist, was danach passiert. Passt zum Thema: So reagiert die IG Metall auf die Sparpläne Bitter sieht den Standort Rendsburg generell gefährdet, sollte sich die Bezahlung verschlechtern. Er befürchtet eine Abwanderung von Fachkräften. Mitbewerber Lürssen-Kröger befindet sich auf der anderen Seite des Nord-Ostsee-Kanals und hat offenbar viel zu tun. Die Werft hat in diesen Tagen einen unfertigen Superyacht-Neubau von Nobiskrug übernommen. Er wird jetzt bei Lürssen in Bremen vollendet. Schacht-Audorf habe derzeit keine Kapazität mehr, heißt es in Schifffahrtskreisen. Gewerkschaft warnt vor Abwanderung von Fachkräften Auch bei Nobiskrug gibt es weiter Arbeit. In einigen Bereichen sei die Werft jedoch schon jetzt kaum mehr arbeitsfähig, warnt Gewerkschafter Bitter. Es fehle an Fachkräften. „Wir werden neues Personal brauchen“, prophezeit er. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Werften zu fördern, „benötigen wir attraktive Arbeitsbedingungen“. Eine angemessene Bezahlung zählt nach Ansicht der Gewerkschaft dazu. ...

