„Holladahiti“ in der Schauburg : Otto Waalkes wirbt für „Catweazle“ – und verspricht sein Live-Comeback in Rendsburg

Deutschlands bekanntester Komiker blieb nur zwei Stunden: Mit drei Mini-Shows im Altstadt-Filmtheater begeisterte er das Publikum. Im Interview mit shz.de vor den Auftritten machte Otto eine überraschende Ankündigung.

Rendsburg | Eine halbe Stunde vor dem Auftritt ist der Künstler beim Essen. Otto Waalkes stärkt sich mit Krabbensuppe, Quiche und Obst aus dem Hotel „Conventgarten“. Drei kurze Live-Auftritte im Schauburg-Filmtheater stehen an. Deutschlands wohl bekanntester und beliebtester Komiker hält sich am Sonntag nur für etwa zwei Stunden in Rendsburg auf – dann geht’s wei...

