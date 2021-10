Ehrenamt in Rendsburg : Vorschläge gesucht: Welche Bürger sollen unter dem Geschenkebaum geehrt werden?

Bei der deutschlandweit einmaligen Aktion werden vom 1. bis 24. Dezember Bürger ausgezeichnet , die sich durch ihr Engagement hervortun. Nominierungen sind noch bis 1. November möglich.

Rendsburg | Bei der Geschenkebaum-Aktion werden in Rendsburg seit 2005 Bürger geehrt, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement hervortun. Die Aktion ist deutschlandweit noch immer einmalig. Weiterlesen: Acht auf einen Streich – Geehrte bieten Gewaltprävention, Sport und Kindergottesdienste an Wer in diesem Winter unter dem Geschenkebaum auf dem Schiffbr...

